佛光山開山宗老星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲。義大醫院今（9）日共有40人前往佛光山悼念星雲大師。義大醫院高專蕭隆成表示，義大與佛光山分處這座山頭的兩端，今日到佛光山悼念星雲大師。

佛光山開山宗老星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲。蕭隆城與義大醫院醫療品質副院長紀淑靜等人到場悼念星雲大師。

義大醫院共有40人搭乘遊覽車上山，悼念星雲大師。蕭隆城表示，義大醫院與佛光山都是在服務民眾，義联集團創辦人林義守也很關心此事，總部會再安排林義守上山致意。