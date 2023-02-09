高雄王姓男子在2021年12月6日時前往美麗島捷運站，物色心儀對象，沒想到高中生小明前往廁所小便時，王男覺得小明姿色不錯，便尾隨進廁所，並對著還在小便的小明指著大便間詢問「要不要進去舒服一下？」沒想到小明拒絕後，王男竟直接抓住小明的「蛋蛋」，讓小明嚇得趕緊出廁所向站務人員通報，並報警處理。高雄地方法院審理後，依強制猥褻罪判王男1年徒刑。

2021年12月6日小明在美麗島捷運站上捷運前先到捷運站內的廁所小便，沒想到王男卻跟隨小明進廁所，並指著大便間問小明「要不要進去舒服一下？」小名聽聞後馬上拒絕，只想趕快逃離廁所，但王男卻在小明洗手的時候，冷不防地抓住小明的「蛋蛋」，嚇得小明趕快走出廁所通報。

王男訊問時辯稱，他的確有搭訕小明，但他沒有強行抓小明的生殖器，可能是因為2個人都要離開廁所，才會「不小心」觸碰到，而他也不知道自己碰到小明的哪個部位。辯護人更反控，如果小明在廁所遭到猥褻，應該快速逃離廁所或大聲呼救，但小明確不疾不徐地走出廁所，也沒有大聲呼叫，相當可疑。

小明供稱，當時王男只有抓住生殖器2、3秒，他把王男的手撥開後，王男還擋在門口不讓他出去，他出去後立刻告知站務人員，但王男已不見蹤影。

高地院審理時，捷運站清潔人員也指認王男，表示「我當天早上6點上班，看到有一個可疑的男士在我們捷運站廁所附近，因為他一直站在廁所旁邊，還比我早，而且一直注意小朋友；因為當時我看到如果大人去上廁所，他就不會跟，如果小朋友去上廁所，他就會跟著進去廁所」。

高雄地院審理後，根據監視器畫面、清潔工證詞，以及王男和小明的供詞，認定王男的確有強制猥褻行為，因此依強制猥褻罪判王男1年徒刑，可上訴。