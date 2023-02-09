美國2019年把中國電信設備大廠華為列入貿易黑名單，如今進一步擴大封殺，已停止核發美國企業供貨的許可證，不過美國制裁華為，也曾導致遭遇困境的美國企業雪上加霜。曾是僅次於富士康的美國知名上市代工企業偉創力，自2019年5月配合美國政府制裁政策斷供華為後，不僅丟失華為在內的重要業務，更得變賣中國重要生產基地珠海廠，因此痛失世界第二大代工廠稱號。

綜合陸媒報導，偉創力過去是全球第二大電子產品代工廠，僅次於富士康，該公司曾是華為供應商，2018年從華為獲得約25億美元營收，不過美國政府2019年5月把華為與其68家關聯企業列入「實體清單」，偉創力配合美國限制採取激烈的扣押設備行動，華為隨即將偉創力剔除於供應商外。

偉創力2019年第二季掉出全球前五大組裝廠之列，其在中國重要生產基地珠海廠因長期停工，更在2020年以3.67億元人民幣賣給中國蘋概股業者領益智造。

而受美國制裁影響，華為多家供應商相繼陷入破產或倒閉危機，中國廠商也受到衝擊，東莞勁勝旗下子公司東莞星星精密2019年遭華為撤單，失去了華為供應商資格，該公司因欠薪、欠款，更曾被員工圍堵討債，最後在2021年破產；深圳昶東鑫曾供應華為手機電路板，後則因訂單減少在2022年11月宣布停業。

集微網則分析美國再度加碼制裁華為的關鍵，拜登政府當前正受到控制眾議院的共和黨要求，承受繼續打壓中國技術進步的壓力，報導直指遏制華為或中國，將再次成為民主黨和共和黨在總統大選中角力的「籌碼」。此外，美國全面斷供華為的關鍵原因，還包括華為在經歷制裁的這幾年，並沒有一頭倒下，而是展現出強大生存能力，讓美國不得不再次極限施壓。