2024立委選舉即將開跑，國民黨前台北市議員羅智強表示，有很高的機率挑戰大安區立委，台北市議員鍾沛君日前也表態將朝選大安區立委目標前進，2人競爭引發外界關注 。鍾沛君今(9)日在臉書進一步指出，兩人有沒有可能連袂出擊，並肩作戰？她強調，若羅智強出征艱困選區，她一定固守大安區，且若羅為黨開疆闢土卻事與願違，而她有幸當選，她承諾只做一屆，2028年就由她去挑戰羅智強未竟之功。

鍾沛君今發文指出，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前公開表示，本來期待羅智強參選南士林大同區立委，當時羅智強隔空回應，該選區過去僅在前總統馬英九全勝時期贏過，其他都是民進黨天下，他沒有必勝把握，顧及自己、家人，與團隊，他必須打一場志在必得的仗，也就是回防本命大安區。

鍾沛君提到，2018年她和羅智強雙雙通過初選，各為國民黨在大安文山拿下一席議員，2023年兩人又將在初選碰頭。鍾沛君坦言，有些話經她反覆思量，終究想說，有沒有一種可能，就是他們兩人可以連袂出擊，並肩作戰？

鍾沛君強調，羅智強選哪區最適合，不容她置喙，她能做的只有許下承諾。鍾沛君說若羅智強真的扛下大任，出征艱困選區，她一定固守大安區，同時每週都會跨區串連。當選就職後，每週排一天做羅智強志工，既是表示感謝也是學習，怎麼打贏硬仗。若羅智強願為黨開疆闢土，卻事與願違，而她有幸當選大安區立委，鍾沛君承諾只做一屆，「2028年就由我去挑戰強哥的未竟之功」。

鍾沛君認為，國民黨重返執政，戰力極大化，內耗極小化，是她的初衷。然而，無論羅智強做出什麼選擇，鍾沛君說她已準備好打一場公平乾淨，高水準的初選，「為我們相信的價值而戰！」