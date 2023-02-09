中國國民黨主席夏立言今天上午和北京台商座談。與會人士之一的北京鼎泰豐董事長韓家宸會前接受媒體訪問時表示，自蔡英文政府2016年上台，兩岸官方的溝通管道中斷迄今，只能靠台商協會居中轉達，現在國民黨副主席夏立言二度訪陸，台商都樂觀其成，希望夏立言返台後，能夠將台商的心聲轉達給蔡政府知道。

韓家宸說：「我們真的很希望海基會能恢復服務台商的功能，服務、服務再服務，讓台商在大陸能有好的經商環境。例如台胞常遇到的兵役問題、健保問題、戶籍問題，都需要解決。」

而目前北京台商遇到最大的問題，韓家宸表示，就是希望擴大兩岸直航航點，在既有的北京、上海、廈門、成都4個航點之外，再繼續擴大範圍，便利台商往返兩岸。「春節航班的問題，就是班次少、票價貴，希望藉著增加航班與航點，讓票價下降到大家可以負擔的程度。」

此外，韓家宸也希望兩岸儘早開放陸客赴台遊，「不僅增加雙方的了解，也給台灣的服務業、觀光業注入源頭活水。希望陸委會可以傾聽民眾的聲音，大家都希望台灣的經濟好起來，農漁產品可以賣到大陸來。」

昨天在國台辦例行記者會後，發言人朱鳳蓮走下發言台和媒體寒暄時提到，「今年會很忙，請大家多支持」，似乎在「預告」今年大陸會舉辦很多民間交流活動。韓家宸對此樂觀其成，「像是過去幾年，工總、商總、三三會、工商建研會都想到大陸來參訪交流，大家都沒有政治目的，都想著如何促進兩岸經貿互動，這對穩住台商的經營信心非常重要。」