台中市清水區臨港路五段今天上午近11時，發生一起載廢鐵聯結車北上，衝撞同向待左轉中油的油罐車、砂石聯結車；造成砂石聯結車再跨越中央分隔島衝撞小貨車及自小客車，4名傷者送醫無生命危險。警方指出，臨港路中間的路燈亦被撞斷、6線道封閉；事故現場正由清水警分局進一步調查處理中。

清水區臨港路上午發生拖車追撞事故，現場正由警方協助處理中。(台中市消防局提供)

清水區臨港路上午發生拖車追撞事故，現場正由警方協助處理中。(台中市消防局提供)

台中市消防局指出，現場總共有4名傷者，梧棲童綜合醫院救護車載送3名，消防局梧棲91載送1名，現場傷者均意識清楚，處置後均送往梧棲童綜合醫院。現場小貨車有漏油現象，清水車組現場警戒；本案共計出動消防車4輛，救護車2輛，消防人員15名。

警方調查，現場是載廢鐵聯結車北上，衝撞同向待左轉（前）中油的油罐車、（後）砂石聯結車；造成砂石聯結車再跨越中央分隔島衝狀小貨車及自小客車。4名傷者分別為砂石車、自小貨車駕駛及副駕駛、自小客車駕駛送醫，無生命危險；事故現場由警方調查處理中。

梧棲童醫院表示，四名傷者分別是55歲的林男，意識清楚、全身多處鈍傷；51歲林男，左胸挫傷；47歲李男，左側股骨骨折、右側膝蓋撕裂傷、額頭撕裂傷；24歲陳男，左肩與胸部擦挫傷。四人均意識清楚，目前皆進行檢查與治療中。