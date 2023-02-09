擁有國民ETF之稱的0050，於2022年台股逆風之際，全年仍獲淨申購逾1300億元，為台股ETF之冠，持有人數與定期定額戶數分別成長82.9%與33.2%，取代台積電(2330)、兆豐金(2886)、中華電(2412)等傳統個股標的，是國內投資人定期定額ETF的首選。目前0050股價約在120元上下，小資族透過零股買進也漸成趨勢，2022年第4季0050日均盤中零股成交量較2021年同期增加67.5%。0050的高人氣，也使發行該ETF的元大投信，去年的基金規模金額持續躍居龍頭地位。

2020年至2022年，外資調節台股逾新台幣2兆，0050成分股同步遭賣1.8兆，但股神巴菲特旗下波克夏海瑟威自2022年第4季危機入市大舉加碼台積電ADR，今年以來，台灣指標權值股營運穩健、具代表性、成交量大等優勢獲外資青睞快速回補。統計今年以來至2月8日，外資買超上市台股2,456億，0050成分股獲買1667億，回補力道十分強勁，也帶動同期間台灣50指數上漲12.9%，優於加權股價指數的10.5%，未來隨美國通膨增速下滑、升息終點漸近，後續仍可期待國際資金持續回流，推升指數點位。