為人父母都希望子女婚姻幸福，一名男網友表示，女友出身醫生世家，父親和哥哥都是醫師，姊姊是台大畢業的工程師，另一半也都是醫師，近日他到女友家拜訪，被女友父母以「不是醫師，收入又低為由」逼迫分手，令他非常難受，將其PO上網後，網友也潑他冷水說，「社會就是這麼現實」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，女友的父親是醫師，姊姊是台大畢業的工程師，哥哥是牙醫，另一半都是醫師，今年過年到女友家拜年，看得出女友父母對他很不滿意，趁空檔對他說，「你不是醫師，收入又這麼低，沒資格娶我女兒」，女友父母言談間不斷強調兩人不適合，「沒辦法給我女兒生活品質，會拖累她的生活」。

原PO表示，女友父母一席話讓他不知所措，只好找藉口提早離開女友家，他無奈說，「我27歲年收入已有80萬，26歲的女友少他一點點，兩人交往3年，感情很好，現在不知道該怎麼辦？」

貼文曝光，網友也認同原PO女友父母的想法，「雖然對方說話很難聽，但是事實」、「收入低不是你的錯，其實只是兩人不夠門當戶對，彼此不適合而已」、「你換個角度想如果是你女兒怎麼辦，社會就是這麼現實」、「可能得等你有一天為人父，有女兒才能懂」。