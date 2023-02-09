把握二月出遊好時機，滙豐銀行宣布於2月7日至2月28日活動期間，提供旅人無限卡、旅人御璽卡和旅人輕旅卡的卡友超優訂房折扣。旅人卡友需透過Agoda X滙豐旅人卡專屬網頁預訂適用飯店／房型，並於活動時間內入住，免輸入優惠碼，且持滙豐旅人卡即時全額支付房費，享最高84折訂房優惠。84折優惠名額有限，若優惠名額已滿，持卡人仍可享有訂房92折優惠。

看準旅遊商機跳躍性成長，滙豐銀行自2023年1月1日至2023年3月31日止，針對旅人卡全卡友推出迎春加碼活動。持旅人無限卡、旅人御璽卡或旅人輕旅卡於全球航空公司官網購買機票，除原卡片之國內、外旅遊積分回饋外，正卡登錄筆筆再享限量加碼5元1哩 (每人上限5000哩)！海外消費任一期滿額，登錄再享限量獨家ㄇㄚˊ幾兔聯名行李箱保護套 - 心齋橋版；新卡友於核卡後30天內刷卡消費滿新台幣30萬元，限量登錄享加碼首刷禮免費機票兌換券。

滙豐銀行更貼心提供旅人卡卡友旅行不便保險權益，持旅人卡支付全額機票費用，若因染疫或其他不可抗力之行程取消、縮減、延期或錯過轉機，經保險公司認定，享保障理賠金額最高新台幣31000元，旅行不便保險權益由Visa提供，一般保障不保事項及新冠肺炎受保範圍及除外責任請詳閱Visa公告。