交通局交通安全科長葉志宏說明。（楊亞璇攝）

凡年滿18歲考照年齡，不限設籍台北市，即日起至6間合作的駕訓班等普通重機駕訓班完成駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即能享有補助訓練費1300元。

台北市政府交通局為提升機車初學者騎乘安全及強化防禦性駕駛安全觀念，自2012年8月起推動機車考照前訓練補助，以鼓勵民眾踴躍報名機車駕駛訓練。據交通局統計，受過駕訓班訓練後肇事率大幅降低，自行考照平均事故率4.88％，參加駕訓班平均事故率則是1.96％。

2023年除了交通部公路總局補助北市2050個名額之外，交通局表示，補助名額將無上限，補助金額比照公路總局1300元，受理申請時間到今年12月8日截止，除大台北駕訓班、福安駕訓班、聯合駕訓班，今年再新增華豐駕訓班以及濱江與大湖駕訓班，期透過完整駕駛訓練，使參與訓練課程之民眾具備掌握安全騎乘機車的能力。

除了補助費用外，台北市停車管理工程處也共同響應推動交通安全，為鼓勵民眾參加機車駕訓，即日起至本市6家普通重機駕訓班上課，完成普通重機駕駛訓練並取得駕照，即可享停管處所提供機車路邊免費停車1個月之優惠。