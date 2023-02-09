土耳其發生嚴重震災，總統府發言人林聿禪今(9)日表示，蔡英文總統及賴清德副總統將會分別捐出一個月所得，盼能盡一份心力，幫助土耳其盡速重建家園。

支援土耳其震災的台灣第一批搜救隊已展開救援行動，蔡英文昨天表示，她和內政部長林右昌，跟第一梯次台灣搜救隊帶隊官黃博村、消防署視察許郁文進行視訊通話，除了瞭解現場救災情形外，也關心搜救隊的休息狀況、保暖配備、飲食等資源。她向搜救隊強調，若需要更多資源，隨時提出需求，政府都會盡速寄送物資，也再三提醒，注意自身安全及保暖，務必平安返國。

林聿禪指出，總統昨日與台灣搜救隊視訊通話時即表示，當年發生921震災時，土耳其率先派搜救隊來台協助，因此，這次土耳其發生重大災情，台灣也立即派出搜救團隊前往土耳其支援救災行動，政府也援助200萬美元賑災。

她說，蔡英文總統及賴清德副總統將會分別捐出一個月所得。此外，也歡迎想捐款援助土耳其的民眾，可利用政府成立的捐款專戶，一起為土耳其及台灣救援隊加油。