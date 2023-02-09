新任通信隊隊長（右）陳順和。（洪靖宜攝）

高市警察局今舉行捷運警察隊、通信隊新卸任隊長聯合佈達及交接典禮，捷運警察負責高雄捷運及高雄輕軌治安，尤其目前高雄輕軌距離成圓剩最後一哩路，未來勢必勤務會越來越繁重，因此，局長林炎田也期許不僅要將基本功做好，與其他單位的橫向聯繫也格外重要，繼續讓市民享有優良搭車環境。

高雄市政府警察局於9日上午10點舉行「捷運警察隊、通信隊新、卸任隊長聯合佈達及交接典禮」，由高雄市警局局長林炎田親自主持監交。新任捷運警察隊隊長杜嘉鴻由市警局鳳山分局防治組長陞任，卸任隊長林宗賢調任苓雅分局副分局長。

交接典禮在左營分局9樓禮堂舉行，現場貴賓除了有警察局局長官、鳳山分局員警及通信隊同仁之外，高雄捷運公司總經理王亞洲也親率企劃副總經理程子箴、公共事務處處長王柏雁等重要幹部到場觀禮致賀，場面簡單隆重。

高雄捷運警察隊目前編制70人，負責高雄捷運及高雄輕軌治安，新任捷警隊長杜嘉鴻，是中央警察大學刑事警察學系65期畢業。局長林炎田致詞時，除先肯定卸任隊長林宗賢在捷運安全工作上的努力，他也特別提到，除了捷運，高雄輕軌也進入成圓的最後階段，工作將會越來越繁重，期許新隊長上任後，不僅要將基本功做好，與其他單位的橫向聯繫也格外重要，繼續讓市民享有更「安全」、「舒適」、「便捷」及「不受干擾」的搭車環境。

另外，也期許新任通信警察隊長陳順和，協助警察通訊、聯絡等安全維護，能將無線電汰換工作讓順利完成，確保第一線警察同仁勤務順利。