不少人會透過投資股票、期貨理財，近期出現的虛擬貨幣更是投資熱門選項。醫師指出，股票、期貨具變化快速、漲跌幅度大的刺激特性，虛擬貨幣則是24小時都能交易，相當好接觸，已經有部分投資者出現賭博成癮，提醒民眾只要曾對重要的人隱瞞賭博金額，或花越來越多錢在賭博上，建議前往就醫。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師蘇璿允表示，賭博已不再侷限於實體的投注站或賭場，現在人手一台智慧型手機，隨時隨地都能網路下注，地下非法賭博也因此更迅速地滲透到年輕族群中，讓不少20、30歲年輕人數年下來已揹債數百萬，嚴重影響家庭生計。

他觀察，世界盃足球賽期間，許多人與因為朋友一同觀賽支持喜愛的隊伍，開始運動賽事賭博。賽事過後，或許因為嘗到押對贏錢的快感，又或想要追回輸錢的損失，不少人就此持續投入賭局。

蘇璿允也指出，股票期貨等投資方式，帶有變化快速、漲跌幅度大的刺激特性，吸引想要迅速獲利的投資客，進行當日沖銷操作；虛擬貨幣則是24小時都能線上交易，某些幣種投機性較高，有部份投資者的行為，已經符合賭博成癮的標準。

他強調，「我都還可以不賭」是賭博者常見的想法，然而判斷成癮的標準不僅在於可不可以不賭，而是一旦開始賭博就失控停不下來，且造成負面影響。

蘇璿允提醒，身邊賭博的人或賭博者該不該就醫，可用以下2個問題判斷，第一，你是否曾經對重要的人隱瞞花費在賭博的金額？第二，你是否曾經覺得有需要花越來越多的錢在賭博上？只要有一題答「是」，建議就醫評估。

若個案來到賭博門診，他表示，醫師會針對債務壓力引發的孤立無援、失眠、鬱悶，甚至自殺想法先進行危機處理。對於賭博或高風險的投資行為，與醫師討論後使用藥物及心理治療，有如補強大腦的煞車機制，有助於個案停止賭博下注，或停止高風險的投資行為。另外，個案也能加入團體治療，討論生活模式的改變，重回穩健的理財配置。

蘇璿允指出，想要停止賭博的民眾勇於向專業求助，多一個人瞭解自己，可以讓之後的路少辛苦許多。