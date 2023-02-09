經營球隊將近20年之久，天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）還是捨不得賣掉球隊，將在今年賽季重新打造一支具有競爭力隊伍，首要任務便是決定陣中球星大谷翔平的未來去向，莫雷諾9日接受《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）採訪，表示天使同樣有機會加入競爭行列，對於大谷翔平留在球隊仍感樂觀。

海曼引述相關人士說法，天使僅有5%機率能在2023年賽季結束前，以長約留下大谷翔平，另一支競爭隊伍則認為，大谷翔平不可能在成為自由球員前與天使達成共識。莫雷諾則不甩外界看衰，信誓旦旦表示天使能留住大谷翔平，「我認為我們跟其他球隊有同樣的機會。」

「我想留下大谷翔平，他是一個獨一無二且偉大的人，顯然他已經是世界上最受歡迎的棒球員之一，也是國際巨星、一位偉大的隊友，他認真工作又有趣，與球迷間有非常良好的關係。」儘管莫雷諾自信說道，但是他將面對許多豪門如道奇、大都會等競爭，若大谷翔平若進入自由市場，可能將收到一份總價5億美元的超級合約，海曼則估計會有更高的價碼出現。

莫雷諾表示自己並不會在季中就將最有價值的資產交易出去，「你要怎樣才能找到一個賽揚獎候選人，同時又是MVP等級的打者，你無法將他送走。」不過上賽季大都會就強烈表達競逐大谷翔平的意願，海曼再次引用他隊說法，「如果大都會老闆科恩（Steve Cohen）決定開出支票，那對於莫雷諾希望留下大谷翔平的意願程度，也就顯得不太重要了。」