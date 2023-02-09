台新夢想家結束客場連戰後，17、18日將回到主場分別迎戰桃園璞園領航猿與高雄17直播鋼鐵人，當周台新夢想家將與全球第一直播平台「Up直播」推出專屬主題周，Up直播市場部總監劉宬豪以及人氣直播主安兒將至現場開球！適逢上班補班日，球團特別將夢想主場打造滿滿的派對感，兩日將會有多名DJ接力與大家一起 Party！

本次台新夢想家主題周合作夥伴「Up直播」致力於豐富的直播內容與主播職涯的多元發展，是台灣唯一獲獎iWIN網路內容防護機構認證的綠色直播平台，此次攜手將會帶給大眾耳目一新的直播新體驗！主題周首日球團將邀請DJ湯宇以及台灣 Finger Drumming 代表人物 PUZZLEMAN 。

隔日則邀請到台中頂級夜店 ALTA Nightclub 的駐店 DJ A-SO 以及也同為Fomosa Sexy成員的 DJ Cyndi 帶來精彩的音樂饗宴！當周現場Up直播知名直播主瑛晴跟ㄚˇ吉也會於現場開唱做為開場，直播主雨玄也將擔任一日啦啦隊，跟著 Formosa Sexy 一起與球迷互動並為夢想家應援！

兩日賽事中，凡參與「Up直播 X 夢想預言家」活動，預測夢想家第一位上籃成功者將有機會獲得Up直播驚喜包！當天入場於遊戲區也設有「Party Up Game」多項互動體驗遊戲，只要闖關成功即可獲得本場限定的驚喜小禮物，凡於兩日下載註冊Up直播App參與線上答題活動，五題全對更可參加抽獎，將有機會抽中台新夢想家全隊簽名球衣或 Fomosa Sexy 拍立得等多項好禮！

參與中場遊戲獲勝者更可獲得一萬元U幣，球迷們可直接於Up直播間使用！除此之外，在2月10日及16日 Formosa Sexy 也將與球員一起於Up直播平台與大家直播聊天，歡迎球迷下載註冊並鎖定Up直播平台！

台新夢想家將於2月17日晚間7點迎戰領航猿，翌日同一時間再次碰頭林書豪領軍的鋼鐵人，兩日票券皆進入倒數階段，歡迎夢想家人們至ibon售票系統購票，進場享受絕佳的主場體驗！