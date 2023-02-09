台東一名張姓男子去年前往酒吧喝酒，卻趁著女服務生送酒時襲胸，當場被移送法辦。台東地院審理時，張男認罪，依犯意圖性騷擾、乘人不及抗拒而觸摸胸部的行為，遭處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，張姓男子2022年3月20凌晨4時許前往台東一處酒吧飲酒，未料張男利用女服務生A上酒且同坐時，趁機伸出手觸摸其胸部，A女不堪受辱立刻報警處理，全案經警方到場調閱監視器畫面，並將張男移送法辦。

張男接受偵訊時，坦承從在酒吧拍打A女的胸部，再對比A女證稱張男未經同意，就拍打她的胸部的證述及監視器畫面等證據，認定張男的確涉犯性騷擾防治法第25條第1項意圖性騷擾趁人不及抗拒觸摸胸部的罪嫌，依法將張男起訴。

台東地院審理時，法官認定，張男只因為一時衝動，就性騷擾A女，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，並對A女造成心理傷害，行為實屬不該，考量張男的犯罪動機、手段等一切情狀，依犯意圖性騷擾、乘人不及抗拒而觸摸胸部的行為，處其拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

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