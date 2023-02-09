土耳其接近敘利亞邊界在本月6日分別發生規模高達7.8與7.5五的超級強震，隨後又接連發生多次餘震，造成當地大量房屋倒塌，也造成兩國截至目前為止已超過1.2萬人死亡、5.8萬人受傷，還有無數人受困於瓦礫堆中等待救援，各國也出動搜救隊伍及搜救犬協助當地救災。而昨日原本傳出已被救出的前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu），今日他的經紀人卻表示「找不到人」至今仍生死未卜，讓眾人相當吃驚。

根據《鏡報》的報導，迦納籍前英超球星阿特蘇的經紀人賽切爾（Nana Sechere）出面表示，他最後一次接到阿特蘇的消息是在本月5日深夜，當時阿特蘇正跟球隊隊友在朋友的公寓裡打牌，眾人玩到6日凌晨3點半左右，他才返回自己的公寓，大約凌晨4點左右到家，但20分鐘後就發生大地震，他所住的公寓也因此倒塌。

賽切爾接著表示，當時的他人正在英國倫敦出差，根本不知道土耳其發生什麼事，直到凌晨5點左右接到俱樂部長官的電話詢問他阿特蘇的下落，並告訴他阿特蘇所住的公寓倒塌，他才知道事情不妙，之後也連絡不上阿特蘇，也無法掌握確切的消息，只能默默祈禱他沒事。

而昨日有外國媒體報導，阿特蘇在受困20多個小時後幸運獲救，並被送往附近的醫院治療，該消息也傳到球隊經理的耳中，但根據《紐約時報》的最新報導，球隊對醫接獲消息後也緊急趕往醫院確認阿特蘇的傷勢，但在現場卻完全找不到人，因此他們還是無法確定阿特蘇是否安然無事，也不確定是否因為災區醫院情況混亂而找不到人。