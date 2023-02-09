美中氣球事件延燒，中美關係的穩定和改善面臨考驗。美國財政部長葉倫（Janet yellen）當地時間8日表示，在經濟問題上加強與中方的溝通很重要，她仍然希望能夠訪問中國。不過，她並未提供關於計畫和時間的細節。

綜合外媒報導，葉倫當天被問及訪華計畫時對記者表示，她確實認為改善溝通很重要，「我仍然希望能夠訪問中國並與經濟方面的同行會面，但我沒有更多的細節可以提供」。她補充說，具體訪華行程的時間將由美國國務院和國防部決定。

報導指出，這並非葉倫首次積極表達訪華意願。2022年12月，葉倫公開表示，她對訪問中國持「開放態度」，並期待與中國進行「更加深入的互動」。

此前，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與葉倫於當地時間1月18日，在瑞士蘇黎世舉行了長達約3小時的會談。在會後聲明中，中方歡迎葉倫今年適當時候訪問中國。

如果該計畫成行，這將是葉倫於財長任內首次訪華。有媒體認為，這代表中美關係的「進一步解凍」。路透引述知情人士報導稱，美財政部的一個工作團隊將於2月訪華，為後續的高層會面鋪路，而葉倫訪華預計將在「未來幾個月內」進行，確切日期有望在該訪團行程之後定調公布。