拱天宮8日晚上11點40分舉行「放頭旗」儀式。（拱天宮提供／李京昇苗栗傳真）

頭旗請出神龕懸掛在龍柱上供參拜。（拱天宮提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香，將在12日凌晨起駕出發，拱天宮管理委員會主委洪文華、值年爐主等人依循往年古禮，8日晚上11點多共同舉行「放頭旗」儀式，並在9日清晨將頭旗請出神龕，懸掛在廟門口龍柱上，宣告今年徒步進香活動正式展開。

白沙屯媽祖進香來回全程400多公里，超過200多年歷史，今年為期9天8夜南下雲林北港朝天宮，一年一度的宗教盛會每年都受到關注，信徒來自全台各地，報名隨香的「香燈腳」每年倍增，今年報名人數共有11萬3621人，創下歷年來新高。

廟方主委洪文華9日晚上11點40分，帶領拱天宮管委會與值年爐主等人，共同舉行「放頭旗」儀式，眾人焚香祝禱祈福後請出頭旗，再由頭旗團成員將頭旗掛在廟門口龍柱，供信眾參拜，同時宣告進香活動展開。

拱天宮指出，頭旗高度超過200公分，具有指揮有形的進香隊伍，以及無形的兵馬、除煞、開路的性質，象徵媽祖如同軍隊統帥，放頭旗儀式完成後，代表即開始調兵遣將整頓三軍，保佑沿途香丁腳的平安。

另外，執旗者都為男性，兵器配置方天畫戟，強調其陽剛性質，在白沙屯媽祖進香的傳統中，執旗者必須秉持「只前進不後退」的原則強調其神聖性。

拱天宮文化組執行長洪建華說，早在4、50年前，隨香人數僅有2、300人，直到2002年才有3000多人隨香，真正達到破萬人數是2014年，往後每年倍數成長，今年共有11萬多人報名隨香。

洪建華表示，廟方並未特別鼓勵每年都要突破紀錄，但媽祖進香活動除集結媽祖婆的庇佑、眾人智慧、先人傳統以及進香期間人與人互動的溫暖，才會讓大家愈來愈虔誠，並更有凝聚力。

他說，因為媽祖婆進香路程不固定，早期沒有網路，大家只能用BBCALL或對講機確認彼此位置，廟方從2009年開始導入GPS定位系統，今年除在神轎周邊裝設GPS系統，也會在頭旗裝置GPS，好讓大家可以隨時知道媽祖現在位置。

另外，報名進香並非一定要走完全程，大家可以評估自身能力，只要向媽祖稟告一聲，中途離開或加入都可以，切勿勉強自己，歡迎大家共襄盛舉，一起感受媽祖婆恩澤，同時呼籲大家仍要配合防疫。