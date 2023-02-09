工地暗藏賭場！喊「找老闆」當暗語 勇警負傷逮16賭客 (戴志揚翻攝)

尚在興建中的工地竟然成了職業賭場!新北市三峽警方執行警政署「清源2.0專案」，發現新北市鶯歌區正在新建中的一處工地出入複雜，鳳鳴所所長呂勇穎埋伏觀察多日，發現裡面竟是天九牌職業賭場，8日傍晚三峽警方持搜索票衝入，一舉逮到16名賭客並查扣賭資新台幣53萬餘元及抽頭金15萬元，原來這處工地的警衛亭負責過濾賭客，並以「找老闆」當暗語，每到夜晚更是門庭若市。

三峽警方表示，警政署「清源2.0專案」如火如荼進行，有別於過去「清源專案」執行方式，這次「清源2.0專案」詳列七大執行目標，包含毒品、賭博、槍械、詐欺機房、解體工廠及私行拘禁場所等等，並要求轄區警方盤點「高風險場所」，像是工地、鐵皮屋、複雜社區及旅宿業，分析犯罪徵候，並建立通報網絡，同時結合「社區警政再出發」，要將潛藏在社區的犯罪通通趕出社區，還給民眾乾淨的生活空間。

三峽警方持搜索票衝入，一舉逮到16名賭客並查扣賭資新台幣53萬餘元及抽頭金15萬元。(戴志揚翻攝)

三峽警方持搜索票衝入，一舉逮到16名賭客並查扣賭資新台幣53萬餘元及抽頭金15萬元。(戴志揚翻攝)

三峽警分局鳳鳴所所長呂勇穎日前深夜巡邏經過該處工地，發現進出複雜，暗中觀察數日後，果然發現夜間工地停工後，竟然仍有大批民眾進入地下室，出入人員有男有女，更不像是工地員工，研判應該是職業賭場藏身在工地中。經回報為清源2.0專案執行目標後，三峽警方向法院聲請搜索票獲准，8日晚間由所長呂勇穎率隊，先控制負責通風報信的警衛亭後，其餘員警騎車或開車一舉衝入地下室查緝。

三峽警方持搜索票衝入，員警腳負傷仍一舉逮到16名賭客。(戴志揚翻攝)

「幹甚麼!要跑去哪」其中一名賭客驚覺不對，拔腿要衝出地下室時，與呂勇穎騎乘的機車對撞，所長當下也人車倒地，手指及腿部被撞擊受傷，當他仍負傷奮勇將這名打算逃跑的賭客攔住，順利壓制。其餘員警動作相當迅速，騎車及開車攻堅衝入位在地下室的賭場時，一群賭客鳥獸散，桌上的賭具及賭資都還來不及收，但因出入口只有一個，想逃也逃不了，通通都被員警逮個正著，現場一共查獲16名賭客（15男1女），並查扣賭資新臺幣53萬餘元及抽頭金15萬元及天九牌賭局。

原來這處賭場是46歲的李姓男子所主持，看上工地白天有工人進出，不易引起懷疑，晚上則搖身一變成為隱蔽的職業賭場，他找來46歲的黃姓男子當把風兼清注，現場更提供賭客提神飲料保力達B及蠻牛無限暢飲，簡陋的賭場就隱藏在堆滿工地建材的地下室，要來把玩的賭客，經過工地警衛亭時，只要說出暗語「要找老闆」即可進入賭場，警衛亭也會用無線電通報，賭場經營了一個多月，尤其在農曆春節期間逐漸打出名聲，吸引了遠從新竹、桃園及台北趕來試身手的賭客，但也引起轄區警方注意。

被逮的賭客埋怨說，只不過來玩幾把就被抓，真的很衰，更有替建案送輸出大圖的員工，先把工作擺一旁，抱著厚厚的設計圖下場把玩被逮，這些賭客也說，這幾年網路博弈興起，但因為他們不懂網路，還是熱衷「傳統賭場」，趁著過年期間想要試試手氣，沒想到卻進了警局，警方也將賭場負責人李男及把風清注的黃男依刑法賭博罪移送地檢署偵辦，其餘賭客則依社維法裁罰後釋回。這次新北市三峽警方透過「清源2.0專案」，成功揪出藏身工地的職業賭場，更讓這些賭客敗興而歸。