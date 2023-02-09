賴清德爆料總統曾託兩內閣要職 潘孟安：沒有啦。曾薏蘋攝

賴清德爆料總統曾託兩內閣要職 潘孟安：沒有啦。曾薏蘋攝

賴清德爆料總統曾託兩內閣要職 潘孟安：沒有啦。曾薏蘋攝

前屏東縣長潘孟安今天舉行「紅色鋼鐵人 潘孟安」新書發表會，會中副總統賴清德致詞時爆料，「潘孟安為了幫我他沒有入閣」；總統曾託付潘兩個內閣要職；潘孟安會後受訪時笑說，「沒有啦，我也不知道啊，真的啦。」

與潘孟安是「鐵桿兄弟」的賴清德，今天出席潘孟安新書發表會時提到，「潘孟安為了幫我他沒有入閣」，「總統託付給潘兩個重要職務，我不方便講，因為有人接」，他若說出來，對人不敬。

對於賴清德大爆料，說總統有交付你兩個職務？潘孟安直否認，他說，「我要幫他（賴清德是必然的」，過去作為民進黨終生黨員，他都幫歷任總統參選人包括陳水扁、謝長廷、蔡英文，選了三次，責無旁貸，這是作為從政黨員應盡義務與責任，未來賴副總統要接下蔡英文總統的棒子，要一棒接一棒，他當然也責無旁貸，應盡義務責任。

被問到賴清德未來搭配人選？潘孟安說，「這要尊重他整體決定，我也不知道他未來要搭配誰，我也不能代替回答」；他說，「我是在未來他競選時，幫他跑腿」。

至於是否會幫賴清德總統選舉操盤？他說，會參與其中，但是這要賴清德公佈比好，因為賴現在還不是候選人，民進黨人選尚未定，且黨內選舉期程也尚未公告，還是要按照黨的程序及規範，畢竟民進黨是有制度的。

他強調，「我的角色就是跑龍套，跑來跑去，要有人去串接，民進黨不論是政務、黨務還是選務，都要分進合擊分工合作才能成大局，未來會傾向這個方式」。

被問到郭台銘可能參選一事？潘孟安則說，郭會不會參選還不知道，他不能代替回答，不管政黨或是任何參與的候選人，都能希望來一場君子之爭，能建立台灣三、四十年來民主淬鍊，好不容易經營總統大選的民主制度，這就是價值。