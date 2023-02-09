屏東縣警察局9日舉行屏東、里港、枋寮等3任新分局長以及主任祕書交接儀式，由縣府祕書長邱黃肇崇主持，局長蔡文峰擔任監交人，邱黃肇崇表示，希望警方除針對槍械、幫派、毒品等加強查緝外，防詐騙方面也要更加努力，以確保民眾安全。

屏東縣警察局9日舉行屏東、里港、枋寮等3任新分局長以及主任祕書交接儀式，由縣府祕書長邱黃肇崇主持。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方表示，新任主任祕書劉清俊是屏東市人，中央警察大學58期交通警察學系畢業，歷任金門縣警察局金湖分局分局長、屏東縣警察局東港、屏東分局分局長、台東縣警察局督察長等重要職務，對於屏東治安相當熟悉。

新任屏東分局分局長蔡培元，中央警察大學58期行政警察學系、警察政策研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局刑事警察大隊行政組組長、台東縣警察局大武分局分局長及雲林縣警察局北港分局分局長等重要職務。

新任里港分局分局長何明祥，中央警察大學62期公共安全系畢業，歷任台北市政府警察局北投分局督察組組長、金門縣警察局金湖分局、澎湖縣政府警察局馬公分局分局長等重要職務。

新任枋寮分局分局長郭譯隆，中央警察大學64期行政管理學系、國立中山大學公共事務管理學系研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局仁武、鳳山分局偵查隊隊長、台東縣警察局成功分局分局長等重要職務。

邱黃肇崇對新任主任祕書及分局長表達誠摯的祝福，他說，期望借重各新任分局長才能與經驗，在既有堅實的基礎上，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的社會。