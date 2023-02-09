由於經濟面臨下行壓力，大陸各地正大量發行地方債因應，高盛報告預估，大陸2023年地方專項債發行額度將達到4兆元（人民幣，下同）、創下歷史新高，且專項債未來幾年將在政府融資中發揮更重要的作用。

香港《信報》報導，高盛報告預計，中國2023年地方專項債發行額度將創新高至4兆元（2022年為3.65兆），專項債發行將大量前置在上半年，以應對依然較大的經濟增長壓力。此外，今年預算內財政收入可能會有所改善，而其他預算外融資管道應該還會保持低迷。

高盛指出，但要注意的是，今年地方專項債實際的資金支出規模應該低於去年，因為2021年第四季的部分專項債籌集資金是在2022年初使用的，2022年地方政府也使用了往年的專項債結存限額。

高盛預期，專項債未來幾年將在政府融資中發揮更重要的作用，為持續疲弱的房地產市場和遏制地方政府隱性債務提供支持。

根據高盛統計的AFP（擴張的財政赤字）數據顯示，地方專項債佔比從2014的0飆升至2022年的29％；此外地方專項債餘額在政府債務總額中的占比2022年增至34％。

中國今年提前開啟地方債發行，1月地方債發行規模接近6500億元，較去年12月增逾6倍。大陸監管部門去年11月已向地方下達2023年提前批地方債額度。