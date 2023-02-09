高雄21歲張姓、20歲楊姓男子見少年們缺錢花用，便吸收他們為自己販毒抽成賺零用錢，張、楊2人經營微信軟體販毒，以「小姐姐」、「紅酒」代替毒品，避免警方查緝，當交易上門後，派遣少年們發貨。高雄市少年隊獲報，在多日調查下逮捕張、楊2人以及3少年，查獲千包毒品咖啡包等毒品，全案依《毒品危害防制條例》等罪，移送返辦。

警方查獲千包毒品咖啡包以及K他命等毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

去年間，張男、楊男透過共同友人牽線，認識同社區的少女17歲阿晴、少年15歲小宇及17歲小建，因興趣相投，5人常聚集在社區球場旁涼亭聊天，張、楊見少年們缺錢花用，於是吸收他們當小蜜蜂，少年們能透過交易毒品抽成，賺取零用錢花用。

張、楊男用微信通訊軟體，建立「茶飲」群組，還為避免警方查緝，用「小姐姐」、「紅酒」取代K他命和毒品咖啡包，當有交易成交後，楊、張就會將毒品藏放在機車置物廂內，並選在監控系統較少，無管理人員，亦較不易為人察覺老舊社區停車場停放機車，在指派少年們取貨發送。

警方查獲千包毒品咖啡包以及Ｋ他命等毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

少年隊在日前查獲一名中輟少年吸毒，根據少年提供的情資，以及多日循線調查下，得知張男等5人涉嫌犯案。隨後少年隊展開跟監蒐證，喬裝成運動的大叔在鄰近空地跳繩運動，且再由另兩名正妹女警扮演聊天姊妹花，觀察張男5人的行跡，發現張男等人平日除了交易毒品外，還以社區大樓頂樓加蓋鐵皮屋作為據點，在內吸毒及辦毒趴。

經多日調查，少年隊見時機成熟，於1月31日下午3時許前往據點攻堅，趁正在午睡、吸毒的楊男及其餘成員猝不及防，見員警攻堅時，少年們見狀企圖逃跑，並且將工作手機砸毀並泡水，企圖湮滅販毒事證，但為時已晚，仍全數被逮捕。

警方在據點、機車內查獲毒品咖啡包1012包、3.47公克K他命3小包、犯案手機、K盤3個、機車等證物，其中近800包毒品咖啡包，其包裝以仿飯店拋棄式之洗髮精以掩人耳目。全案依《毒品危害防制條例》及湮滅證據罪，移送高雄地檢署及高雄少年及家事法院偵辦，並持續追查向上溯源，釐清毒品來源。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！