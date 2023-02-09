由於新冠疫情之前的封控措施，多數大陸民眾只能被迫「宅在家」，也因此「玩電玩」成了大部分大陸90後、00後的重要社交方式，連帶讓電競旅館的市場規模出現兩倍增長，無形中也產生過度「內卷化」（過度競爭）的情況。

北京青年報報導，隨著電競概念在大陸國內逐漸火爆，在短短兩年的時間裡，電競旅館的市場得以兩倍增長。中國旅遊飯店業協會與同程旅行聯合發佈的《2022電競酒店市場研究報告》顯示，大陸國內電競旅館市場在近兩年內保持平穩增長勢頭，電競旅館數量預計到2023年將突破兩萬家。

專門的電競旅館和普通電競旅館（提供電競主題房型的普通酒店）是當前大陸電競旅館市場的主要業態。報導稱，成都、重慶、長沙、武漢、合肥、溫州、廣州、西安、南昌、杭州等地的電競旅館消費較為活躍。

據瞭解，電競旅館的核心客群以90後、95後等「網生一代」為主，男性用戶占比近九成。平均房價方面，67.4％電競旅館的平均價格在每間250元（人民幣，下同）以下。

報導還稱，近年來，除了一批創業者將電競旅館視為藍海市場紛紛入局之外，網路巨頭也競相下場。2021年，香格里拉集團就曾發佈與騰訊遊戲、騰訊電競聯合定制的遊戲電競主題房，將《天天愛消除》《歡樂鬥地主》等遊戲IP元素融入旅館場景；與此同時，京東結合俱樂部創立「京東電競酒店」品牌，同程藝龍對愛電競酒店進行戰略投資等。

不過，2022年，電競旅館熱度不減，也加劇「內卷化」的情況。9月，由騰訊電競打造的首個虛擬人主理電競旅館品牌「競鵝酒店」在杭州開業；盛天網路與美團酒店簽署戰略合作，圍繞電競賽事以及電競旅館業務展開深度合作；12月，廈門PK電競酒店獲得500萬元融資。

據分析，目前，電競旅館在業態創新、用戶體驗創新等方面呈現出不少新亮點，未來還將創造出更加豐富的消費場景。例如，電競旅館＋密室逃脫，電競旅館＋劇本殺＋外賣，電競旅館＋遊戲IP等。

不過，需要關注的是，因電競旅館兼具上網和住宿兩種功能，各自對應的行業有不同的監管規定，但大陸法律尚未明確電競旅館的營業性質，導致監管出現真空地帶。面臨未成年人時，社會保護和網路保護問題尤為突出。目前，已有城市就電旅館違規接納未成年人設定處罰權啟動立法，並有多個城市加大執法檢查力度，要求電競旅館經營管理者嚴格落實各項安全管理制度，杜絕未成年人上網現象。