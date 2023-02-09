FIN今年攜手P.LEAGUE＋二連霸的「臺北富邦勇士籃球隊」聯名推出5款球員限定包裝。（黑松提供）

黑松FIN長期支持國內運動賽事，為球員及時補充水分和電解質，今年攜手P. LEAGUE＋二連霸的「臺北富邦勇士籃球隊」聯名推5款球員限定包裝，已陸續於各大通路限量開賣，包含野獸林志傑、本土洋將蔡文誠、噴射機張宗憲等球員的FIN「臺北富邦勇士聯名款」限定包裝。黑松也將在限定日子擺設FIN遊戲攤位，24日還會送出大獎。

P. LEAGUE＋為目前國內最受年輕人歡迎的職業籃球聯賽，其中臺北富邦勇士更連續兩年蟬聯總冠軍，黑松公司今年推出FIN補給飲料「臺北富邦勇士聯名款」限定包裝，每款都有勇士隊球員在球場上揮灑熱血的英姿，以及年度口號「ONE OF ONE 只有我們」。5款限定包裝設計分別為：林孟學x林志傑、辛特力x曾祥鈞、張宗憲x石博恩、賴廷恩x蔡文誠、周桂羽x塞瑟夫，全台各大超商、超市、量販等通路限量上市。

P. LEAGUE＋例行賽下半季甫開打，黑松公司將於2／19(日)、2／21(二)、2／24(五)在勇士主場和平籃球館擺設FIN遊戲攤位，吉祥物水寶也會與球迷們同樂，一起支持勇士、捍衛主場，現場完成任務即可獲得PET580ml FIN補給飲料，讓球迷賣力為勇士加油的同時，也不忘補充水分和電解質。為了回饋現場應援的球迷，2／24(五)例行賽中場活動更將送出大獎「一年份的PET580ml FIN補給飲料」。

本次也加碼線上抽獎活動，只要在3／8(三)前加入黑松LINE官方帳號，完成「FIN籃球挑戰賽」，還可抽勇士球員親筆簽名球衣、主場雙人票券、勇士週邊商品等好禮。