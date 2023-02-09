土耳其南部6日發生規模7.8強震造成嚴重的災情，全球各地除援助救濟外，也都在為土耳其祈禱祝福。為傳遞台灣最深刻的祝福，祈願災區盡早復原，高雄市政府於即日起至2/12（日）晚間7點30分至午夜12點點亮城市地標——愛河燈光系統，點亮具象徵帶來希望及能量、祈求平安的土耳其藍色，橫跨愛河水岸六座橋體及高流建築，凝聚並傳遞對土耳其的祝福。

為土耳其祈求平安 愛河燈光點上土耳其藍色 傳遞台灣最深刻的祝福(高雄市文化局提供)

高雄市市長陳其邁表示，為土耳其祈求平安，台灣也曾經歷過重大震災，感同身受。為表達台灣對土耳其的祝福，今晚點亮代表高雄母親之河的愛河燈光，以城市母親之河的光芒，向遠方的友國傳遞祝福的想望，燈光更以象徵希望、能量的土耳其藍色入光。台灣1999年921大地震時土耳其第一時間伸出援手，至今台灣人仍感念在心。地震發生後台灣除第一時間派遣國際搜救隊前往土耳其協助搜救外，外交部並已開設捐款帳戶，盼進一步幫助土國政府安置災民，也祈求傷者早日康復、逝者安息，災區盡早復原。

高雄市政府點亮代表高雄母親之河的愛河燈光，以城市母親之河的光芒，向遠方的友國傳遞台灣最深祝福(高雄市文化局提供)

高雄市文化局局長王文翠表示，本次愛河智慧燈光特別選擇土耳其藍作為傳遞祝福的載體，燈光連動愛河水岸及六座橋體，於今日晚間7點點燈；清澈的土耳其藍，對土耳其人有深厚的寓意，是藍色清真寺中鑲嵌藍釉瓷磚折射出的藍色光芒，也是土耳其玉的顏色，而土耳其玉製作成的藍眼石可以保佑平安，因此選擇土耳其藍傳遞對土耳其平安與希望的祝福。

本次愛河智慧燈光特別選擇土耳其藍作為傳遞祝福的載體，傳遞台灣最深刻的祝福(高雄市文化局提供)

從2/8晚間起，愛河智慧燈光將串聯輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等六座橋體和河岸燈光進行連動，透過燈光編程讓愛河亮起一片清澈的土耳其藍，期凝聚高雄人的信念，一起為土耳其祈求平安，也祈願台灣赴土耳其執行任務的搜救隊弟兄姊妹和搜救犬，一切平安。