台北市交通局公共運輸處今天宣布，搭乘量較高的9條內科通勤專車，自2月14日起平日上午尖峰時段加開班次，共計加開12班次。（公運處提供／楊亞璇台北傳真）

內湖科技園區交通壅塞情形嚴重，內科通勤專車目前有19條，為了強化公車服務量能，台北市交通局公共運輸處今天宣布，搭乘量較高的9條內科通勤專車，自2月14日起平日上午尖峰時段加開班次，共計加開12班次，勤專車服務將提升至142班，3月份將再增加更多路線。

經公運處統計，搭乘量較高的9條內科通勤專車，已協調營運業者，自2月14日起平日上午尖峰時段加開班次。包含內科通勤專車7(增加09：40)、8(增加08：05)、12(增加07：30)、16(增加07：15)、17(增加07：55)、18(增加08：00)、19(增加07：55)、市府直達車(增加08：15、08：45)及圓山直達車(增加07：40、07：55、08：28)等9線，共計加開12班次。

公運處說，內科通勤專車服務將提升至142班，再加上預約跳蛙公車41班，總計達183班次，呼籲通勤內科民眾可多加搭乘公車，便捷又安全。

公運處表示，目前行經內科地區公車路線共計73線，其中包含針對通勤需求闢駛19線內科通勤專車，以及預約跳蛙公車12線，其搭乘狀況在新冠肺炎疫情發生後，運量也維持穩定並沒有明顯下降，顯示這些路線符合需求、乘客使用黏著度高。

公運處長常華珍說，觀察數字發現上班尖峰比較擁擠，因此加開班次，下班時間供給還充足，大眾運輸可以載送20到40個人，讓小車不要那麼多，減小少車車流，日前到周邊站位詢問，民眾也回饋稱港墘路、瑞光路壅塞情況減少很多，預告3月份將再增加更多路線。

此外，北北基桃4縣市為提供民眾多元化路線的公車接駁搭乘需求，現已有跳蛙公車APP，民眾可依起迄需求自行規畫公車路線，募集至20人以上得優先開通，民眾亦可多加利用。