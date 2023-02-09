指揮中心將於今日宣布室內口罩鬆綁措施細節，強調不會立刻實施，會預留緩衝期給民眾，指揮官王必勝將在下午2時記者會說明。行政院發言人陳宗彥稍早透露，基本上會往3個面向處理，「自主的、強制的、建議的，3層次做分別」。
陳宗彥說，下午指揮中心會將口罩相關措施進行調整，基本上往3個面向，首先是自主的、強制的、建議的，3層次來做分別，下午指揮中心會詳細說明。
陳宗彥提到，針對為何台灣可以達到口罩措施調整，院長陳建仁有請指揮中心一定要對社會詳加說明疫情現況，讓社會安心。
指揮中心將於今日宣布室內口罩鬆綁措施細節，強調不會立刻實施，會預留緩衝期給民眾，指揮官王必勝將在下午2時記者會說明。行政院發言人陳宗彥稍早透露，基本上會往3個面向處理，「自主的、強制的、建議的，3層次做分別」。
陳宗彥說，下午指揮中心會將口罩相關措施進行調整，基本上往3個面向，首先是自主的、強制的、建議的，3層次來做分別，下午指揮中心會詳細說明。
陳宗彥提到，針對為何台灣可以達到口罩措施調整，院長陳建仁有請指揮中心一定要對社會詳加說明疫情現況，讓社會安心。
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