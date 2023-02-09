王彩樺自封為「台灣濱崎步」有個相當貌美的2個女兒，其中大女兒黃于庭台風穩健，跟上母親的腳步進軍演藝圈，更一同主持綜藝節目，二女兒則與之相反，甚少出現在大眾的視野。近日，王彩樺難得在臉書上曬出二女兒的正面美照，讓網友們看了相當興奮，不只驚嘆她的美貌，更有人點出她酷似南韓女星金世正，引發熱議。

王彩樺4日在臉書上更新一則貼文，寫下：「看著女兒一天一天長大，有一種酸酸甜甜的感覺！」並曬出兩張二女兒的美照，只見照片中的美人身穿素淨的衣服，衣服上一朵紅花裝飾完全遮掩不了她小露香肩的誘惑，精緻的五官配上唇紅齒白的笑顏，讓網友們看了都被迷了心神。

王彩樺於貼文中也暖心和女兒鼓勵，指出：「別給自己製造壓力，我們沒有必要跟著時間走，只需要跟著一顆善心和能力走就好，凡事隨緣、盡力即可，問心無愧，其他的交給天，好運就在你身邊。」盡現母親愛護子女的風範。不過，有趣的事，網友們大多都被她的美貌捕獲住目光，紛紛留言大讚：「女兒好美」、「國民岳母真不是叫假的」、「好像韓星金世正！」

事實上，王彩樺時常在臉書上和粉絲們分享日常生活，也多次曬出與家人的合照，不過，有關女兒的照片大多是大女兒黃于庭而甚少出現二女兒，不外乎此次她難得分享二女兒照片的舉動，讓網友們都相當驚喜。