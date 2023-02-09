近日大陸經濟專家任澤平提出「建議法訂婚齡降到18歲」登上微博熱搜，引發網友正反意見熱議。有部分大陸網友表示「確實應該降低」，也有人認為「年輕人不結婚是因為生活壓力，還是應該儘快提高民眾收入」，但這背後關鍵仍在於反映出大陸生育率低落的人口問題。

根據中國網引述山東社會科學院人口與社會發展研究院院長崔樹義指出，出生人口下降的最根本原因是育齡人群規模縮小，特別是生育旺盛期的育齡人群大規模縮小。他說，宏觀環境的變化，生育觀念的轉變，以及生育成本偏高等現實問題，也在一定程度上降低了生育率。

任澤平近日撰文指出，大陸結婚率從2000年的6.7‰上升到2013年的9.9‰，隨後逐年下降，2020年結婚率下降到5.8‰；離婚率從2000年的0.96‰上升到2020年的3.1‰。2013年結婚登記對數為1346.93萬對，直到2021年結婚登記對數下降到763.6萬對、連續8年下降。另外，初婚年齡大幅推遲。

任澤平也提出多項建議，包含增加大城市住宅土地供應，給予有孩家庭購房補貼；降低生育、養育、教育成本；建立男女平等、生育友好的社會支援系統；放寬收養和送養條件；法定婚齡降到18歲；保障單身女性生育權。