情人節快要在下周到來，京站今年就推出了不少浪漫套餐及情人節送禮優惠，更帶來了三大活動，包括隨著《鬼滅之刃》的新電影即將上映，因此在3月1日前推出了《鬼滅之刃上弦集結》，前進刀匠村活動，只要在京站APP扣Q點30點，即可玩刮刮卡抽獎遊戲，再至1樓客服中心對面與陳列區拍照，打卡公開上傳至個人社群、hashtag #京站 #鬼滅之刃上弦集結前進刀匠村，然後至B2贈品台出示公開上傳的畫面，即可領取在APP上抽到的《鬼滅之刃》免費電影交換券，或是電影折價券。

京站的糀日和幸福雙人套餐，原價1534元，特價1314元。（京站提供）

另外3月1日前還有Q卡友當日單筆消費滿800元以上發票，即可在京站APP玩刮刮卡遊戲，兌換LINE WEBTOON愛情必勝解方一次，有機會獲得《女神降臨》等身抱枕或漫畫資料夾或LINE WEBTOON回饋型代幣10枚等好禮，而本周日（12日）下午2點到4點，Q卡友憑館內消費不限金額發票，更可享優惠價399元，報名原價1280元等like do製「皂」浪漫禮盒課程。