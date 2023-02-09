民進黨主席賴清德宣示徹底解決學倫問題，他公布新制，2024代表民進黨參選總統及立委者，須先簽署「學位論文學術倫理聲明書」，至於藍營是否跟進，僅回覆尊重學倫會認定。民進黨立委許智傑表示，「國民黨一根手指指別人，有3根手指指向自己，就看是否說一套做一套？」

民進黨中執會通過「為針對學倫問題討論本黨機制案」，因2022年地方選舉論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，重創候選人及民進黨形象，因此訂定「學位論文學術倫理聲明書」。由民進黨擬參與提名的候選人具名簽署，以昭社會公信同時強化黨內提名審核的把關機制，未簽署聲明書或未完成查對程序者。

藍營黨中央也只說尊重學倫會認定，未正面回應是否跟進，對此，許智傑強調，應該有一致標準，國民黨一隻手指指別人，別忘了有3根手指指向自己，民進黨已制定處理機制，就看國民黨是不是說一套做一套？呼籲人民仔細觀察，切勿相信打假球的政黨。