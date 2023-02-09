Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

谷歌（Google）推出AI聊天機器人「Bard」在回答有關韋伯太空望遠鏡時出現錯誤，消息曝光後，拖累周三 （8 日）股價暴跌近8%，市值蒸發1千億美元（約台幣3兆元）。未料，曾領軍AR/VR的谷歌老將Clay Bavor此時決定離職，自行創業，讓外界聯想是否因機器人出包走人。

CNBC報導，Bavor於8日在Linkedin貼文宣布，決定離開工作18年的谷歌。據了解，Bavor將與前Salesforce共同執行長Bret Taylor創辦一家AI新創企業。他說，「我們都對AI進展感到著迷，很高興能成立一家新公司，應用AI技術解決一些商業問題。」

Bavor目前擔任Google Labs副總裁，此前他曾帶領谷歌跨入AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）領域，也開發過3D全息視訊專案「Project Starline」與Google智慧型鏡頭。

谷歌6日發布自家AI機器人「Bard」宣傳影片，影片中Bard被問到，「如何告訴9歲孩子有關韋伯太空望遠鏡最新發現？」Bard給出很多答案，其中韋伯太空望遠鏡拍攝第一張太陽系以外行星的照片，但這個答案是錯誤的，因為第一張太陽系外的星球照片，是歐洲南方天文台（ESO）的甚大望遠鏡在2004年所拍攝，並在2005年被專家證實，比韋伯望遠鏡亮相時間還要早。

谷歌AI機器人回答出包的消息，迅速被媒體報導，母公司（Alphabet）股價隨即重挫，終場大跌7.68%，收在99.37美元，摜破百美元整數關卡。