前台北市議員羅智強明將宣布2024立委大選參戰選區，他7日講得明白，坦言若選艱困選區需要承受輸的代價，自己得顧慮團隊和家人，這場仗志在必得「一定要選上」，言語中透露爭取大安區立委提名的強烈意願。黨內的競爭對手鍾沛君今也表明要投入大安區立委初選，並許下承諾稱，若羅智強出戰艱困選區，他們可以並肩作戰。

鍾沛君今表示，7日當天羅智強到她的辦公室話家常，而當天稍早國民黨北市黨部主委黃呂錦茹公開表示期待羅智強參選南士林、大同區立委，而羅也隔空回應，該選區過去只有在前總統馬英九全勝時期贏過，其他都是民進黨天下，自己沒有必勝把握，為顧及自己、家人與團隊，必須打一場志在必得的仗，也就是回防本命大安區。

鍾沛君指出，換句話說，繼2018年的夏天她和強哥雙雙通過初選，而後各自為國民黨在大安、文山區拿下一席議員，2023年夏天她和羅智強又將在初選碰頭。

不過鍾沛君說，在羅智強即將宣布要選哪區立委的前一天，有些話她反覆思量，想說有沒有一種可能，兩人可以連袂出擊、並肩作戰？雖然羅智強選哪區最適合不容她置喙，但她能許下承諾，也就是羅智強若真的扛下大任，出征艱困選區，她一定固守大安區，同時每周都會跨區串連。

鍾沛君強調，若最後安排為此，她當選立委就職後，每周會排一天當羅智強的志工，既是表示感謝，也是學習怎麼打贏硬仗；而若羅智強願為國民黨開疆闢土卻事與願違，她也有幸當選大安區立委，願意公開承諾，只做一屆大安區立委，2028年就由她去挑戰羅智強的未竟之功。

鍾沛君表示，國民黨重返執政，戰力極大化、內耗極小化是她的初衷，無論羅智強做出什麼選擇，她都準備好打一場公平乾淨，高水準的初選，為彼此相信的價值而戰。