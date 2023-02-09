苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖年度進香活動，將在2月12日凌晨開始，為期9天8夜，通霄警分局除除調派警力加強交通疏導及維護秩序外，並協請白沙屯媽祖志工協會，參與加強防竊（扒）、防搶、防詐騙、反毒、防疫等宣導作為，以維護民眾平安順利完成進香之旅。

白沙屯媽祖進香將至，通霄警局宣導防竊。（通霄警分局提供／李京昇苗栗傳真）

通霄警分局表示，今年報名跟隨媽祖遶境的虔誠信徒超過10萬人以上，警局同時編排便衣刑警混入人群之中，防制扒（竊）案發生，也提醒在人潮洶湧、熱鬧氣氛中，「扒手」易混入虔誠、善良的朝拜信徒中伺機而動，叮嚀進香民眾提高警覺，隨時注意個人攜帶物品，以避免自身財物損失。

通霄警局指出，通常扒竊過程極為短暫，竊賊會先觀察游視香客衣袋、提包、背包上，在人群中穿梭尋找目標，一旦選定就尾隨不放，趁人多擁擠或車體晃動時，用手或胳膊觸摸試探目標，接著扒手動手行竊之前，會以聲東擊西、博取同情、佯裝好意等方式分散民眾注意力，阻擋被害人視線，得手後會把錢物轉遞給同夥儘快逃離現場。

警方提醒，進香期間用餐時應提高警覺，若發現身旁有人東張西望、甚至在人群中推擠流竄，八成就是扒手；切記「財不露白」，人多擁擠時，請將揹包背掛於身體前面或將金錢重要物品放入衣褲前面口袋內，以避免扒手從身後扒竊。

也提醒開車前往進香民眾，應將車輛停放光線良好或有架設監視器處，當欲下車時離開時，千萬不要將皮包或貴重財物放在車上，以防止敲破車窗偷竊等類似案件發生，多一分小心、少一份損失，期盼媽祖進香活動盛會能讓來自各方的信眾，有安全及愉快的宗教活動經驗。