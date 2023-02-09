受此激勵，周三迪士尼盤後股價勁揚逾5%。

●第一財季（截至2022年12月31日）財報

營收235.12億美元，優於華爾街預估的234億美元。

淨利為12.79億美元，不如分析師預期。

經調整後每股盈餘為99美分，優於分析師預測均值78美分。

串流平台Disney+總訂閱會員數減少240萬人，至1.618億人，但優於市場預估的1.611億人。迪士尼近來調漲串流服務費用，可能是訂閱數下滑的原因之一。

●組織改造

跟進其他同業，迪士尼成為最新一家宣布裁員以應對用戶增長放緩和串流媒體市場競爭加劇的媒體公司。這波裁員將估占迪士尼全球員工總數約3.6%。先前華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery Inc）和網飛（Netflix）已經進行裁員計畫。

根據一項削減成本和交還權力的計畫，迪士尼將改組為三大事業群：其一為迪士尼樂園、體驗與產品部門，而娛樂部門包含電影、電視和串流媒體事業，ESPN則負責體育與運動事業。

計畫亦包括恢復發放股利，以化解維權投資人（activist investor）Nelson Peltz先前有關於迪士尼在串流媒體業務上過度支出的批評。Peltz的資金管理公司Trian Group發言人對此表示，「我們很高興迪士尼有聽進去」。

此為迪士尼5年內第三次重組。該娛樂媒體巨頭在2018年重組以加快串流媒體事業的增長，2020年再次重組以進一步促進串流媒體事業的發展。

迪士尼上一次裁員是在新冠疫情最嚴重的時期。該公司在2020年11月宣布大舉裁員3.2萬人，並在其2021財年上半年執行，主要針對在這場大流行病中受創最嚴重的主題樂園事業。

●法說會

迪士尼表示，銷售和一般管理費用以及其他營運成本預計將削減 25億美元，而非體育事業的裁減措施，包括裁員，估將節省30億美元。

執行長艾格表示，這次改組將為我們的營運帶來更具成本效益、更協調的方法。我們將致力於有效率的運作，尤其是在充滿挑戰的環境中。

迪士尼表示串流平台Disney+的單季訂閱量首度下滑，虧損超過10億美元。艾格表示，發展串流媒體事業仍然是迪士尼的首要之務。

艾格表示，他將要求董事會在年底前恢復發放股利。財務長麥卡錫（Christine McCarthy）表示，剛開始股利可能只有疫前水準的一小部分，但日後將隨時間逐步提高。

Insider Intelligence首席分析師Paul Verna表示，我認為迪士尼已經在進行許多Peltz要求的事，雖然未必是因為Peltz的施壓。

艾格表示，公司沒有在討論拆離ESPN事業，ESPN仍將由Jimmy Pitaro領導。電視部門主管Dana Walden和電影部門主管Alan Bergm將領導娛樂事業。