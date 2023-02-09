國民黨副主席夏立言今天率團訪問中國大陸10天，訪團安排拜會新任中國國台辦主任宋濤、中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧。民進黨立法院黨團總召柯建銘今在網路節目《齊有此理》直言，「這當然是中國大陸統戰、兩邊唱和」，朱立倫想選總統，必須以此壓制侯友宜，這趟就是要去朝聖、製造行情、迷惑國人。

柯建銘說，去年美國眾議院議長裴洛西來台時，夏立言去大陸；近來國際情勢緊張，美中有氣球問題，國民黨再次執意赴陸，又說國台辦要來台悼唁星雲法師，「這都是統戰」。

對於朱立倫曾指自己「無我」，柯建銘說，「馬英九說自己不選總統幾次？」朱立倫是否要選總統，「明眼人都看得清楚，他真的是無我嗎？不然當黨主席幹嘛？犧牲奉獻？」

面對明年總統大選，中共仍會是關鍵因素，民主進步黨兩岸論述從「抗中保台」轉為「和平保台」，戰爭與和平操作模式如何打破，柯建銘直言，夏立言此行稱要見王滬寧，但王滬寧說的是「九二共識一中，這和平嗎？」他甚至懷疑，中共改組有自己的步驟，國民黨硬要去「蹭」，王滬寧到底會不會見面還是未知數。

柯建銘說，從蔡英文總統到黨主席賴清德，要把很多事情講清楚，尤其賴清德選總統時，也會講得很清楚，民進黨也將組成小組，一關一關來，都是動態的變化，國際局勢也是動態變化，但台灣一定是愈來愈重要。