中國新聞網9日報導，網傳8日消息顯示，大陸國資委下屬七家國企航空公司近日接到要求，為減少虧損，停止低價投放，監管部門將核查票面以及航信系統。中新財經報導，經多方核實以上傳聞，中國民航局相關工作人員回應稱，「沒有對航空公司提出過相關要求，具體內容可以和相關部門聯繫。」另，國航方面相關工作人員表示，「確實不太瞭解此事。」東航方面則未給予正式回應。

中新財經報導，此外，大陸某訂票平台相關負責人稱，「有關漲價的事情到處都在發截圖，不過我也沒有看到正式文件。」亦有航空界業內人士稱，「目前網傳版本有誤，對此事不予置評。」

攜程等平台數據顯示，大陸春節後機票價格進入下行通道，跨境航班方面出現「量升價跌」，截至2月7日，2-3月攜程跨境機票單程含稅均價為3010元（人民幣，下同），同比降低22％，環比降低25％。

中新財經報導，大陸民航專家李瀚明稱，過去一段時間，各航空公司出於種種原因大幅度增加了航班量的供給。在春運即將結束，短期旅客需求有所回落的背景下，市場上出現了供過於求的情況，票價自然會有所降低。

日前，國航、南航、東航公布的業績預告顯示，2022年三家航司預計虧損合計超千億元。其中，國航歸屬於上市公司股東的淨虧損約為370億元-395億元，南航預計虧損約為303億元-332億元，東航預計虧損約為360億-390億元。

李瀚明稱，機票漲價可以讓航司的利潤上浮，但高票價很可能會影響到旅遊出行的需求。