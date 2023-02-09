立法院開議後，發現金將成首要戰場，民進黨立院黨團柯建銘直批，「國民黨現在就是義和團化」，例如發現金，以為越快越好、喊要再過年前發，國民黨團總召曾銘宗甚至說，如果是他當總召，「3天就能發」。

「到底是不是立法委員啊？」柯建銘說，國民黨不要選舉選贏就昏頭，要發現金也要條例，總統公告後還要行政院邊預算、備詢在付委審查，都有協商期一個月的問題，國民黨卻要再過年前吵著發現金，「這就是在騙老百姓」，顛倒是非、亂講，媒體也跟著瞎起鬨。

柯建銘說，國民黨的複雜度比民進黨還高，在立法院內，國民黨團總召換來換去，政策、法案延續性都不足，朝野協商時都輸給他。柯建銘自豪，他自己一定是看完所有法案才去協商，所有議題最後一定是在國會解決，政策、預算、法案，最後都在國會決定走向。

不過，民進黨在九合一大選敗選後，柯建銘說，時代轉變了，民進黨九合一選輸有檢討原因，網路、認知戰、中共因素，明年總統、立委選舉如何面對中共因素、黑白顛倒、假訊息，要弄清楚，民進黨面對這題時，民進黨選輸後敗選檢討，每個人都是戰犯，但更要思考的是，「不要我們的政策是對的、被罵後覺得不對又跟著改，這就會發生問題。」