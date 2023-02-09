全縣首座滾輪溜滑梯高5.5公尺、長度約31公尺。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

溜滑梯前半段採隧道式設計，隧道內有立體彩色投射。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府推動1鄉鎮1特色公園計畫，去年再編1300多萬元，在苗栗市功維敘隧道附近，打造全縣首座滾輪滑梯遊戲場，目前相關硬體設施都已竣工，並安排在2月底驗收遊具，預計搭配功維敘隧道口整建完工後同步啟用開放，未來滾輪滑梯場將成為地方一大亮點。

縣府在苗市功維敘隧道南入口附近打造遊戲場，其中亮點滾輪溜滑梯是全縣第1座，高5.5公尺、長度約31公尺，但因設施採鋼造結構，原工程經費為1000多萬元，受原物料上漲影響，縣府再追加300萬預算，第4次招標才順利標出去。

縣府水利處指出，滾輪滑梯遊戲場面積約0.1公頃，溜滑梯前半段採隧道式設計，隧道內有立體彩色投射，讓人有置身星空的感覺，遊戲場設施包括鋁製滾軸、滾輪邊檔、底盤結構、結構支撐柱、滑道鋼管護罩、隧道邊軌等結構，還有安全地墊、全彩立體投影、投光燈、排水與植栽等設施，目前工程已經順利在農曆春節後完工。

水利處長楊明鐃說，雖然遊戲場已經完工，但全台各縣市都積極建設親子設施或公園，排定廠商檢驗設施不易，目前預定2月底廠商將進場檢視設施安全性，考量苗栗市公所仍在整建功維敘隧道口，因此驗收後將協調公所一起同步啟用。

楊明鐃表示，縣府從2021年開始推動1鄉鎮1特色公園，盤點全縣18鄉鎮市既有老舊公園，全面改建或修繕、擴充設施，目前已完成15鄉鎮，現階段施工中的南庄鄉東村隧道公園、後龍鎮兒二交通公園，預計最快3月初啟用，卓蘭鎮則仍在尋覓適當地點。