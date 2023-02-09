黃昭穎表示，元宇宙其實還在初期，宏達電瞄準技術創新、擴張生態系相關應用兩方針，投資仍是當下的當務之急，宏達電過去比較專注在硬體公司，從去年起在軟體上也投入很大心力，營收率續加入貢獻，相信未來3~5年有機會正向發展，但宏達一直持續在優化營收結構，從漸入佳境的毛利率就可以看到成效。

黃昭穎表示，元宇宙受到重視是過去1~2年的事情，但這是宏達電一直在做的事情，元宇宙絕對會成為下一世代的Internet，花旗就預估2030年元宇宙商機達8~13兆美元，若細分以裝置的角度來看，2030年會有約有 9~10億套市場規模(當前智慧機約11~12億支)，換言之，整體市場規模直逼當前手機市場。

黃昭穎談到，過去宏達電的VR多運用在6大區塊，包括遠端協作、教育、學校、醫療以及設計，目前各領域也都有不錯的成績，他進一步談到，現階段很多學校都已經在元宇宙上課，培養下一世代的人才，透過VR可以彌平數位落差，不僅如此，在醫療上，因為美國擬透過立法，讓數位醫療成為保險給付項目，非常有助於引領VR在醫療的應用。

宏達電本屆將由董事長王雪紅親自領軍，黃昭穎談到，本屆MWC預計可以看到一些VIVE XR Elite的配件，會擴大生態體系的故事，會從電信業者角度，探討元宇宙的佈建和平台；另外，可以看到和虛擬製作相關的工具會展出，5G企業專網路也會時展示。