高雄邱姓女子與許姓男子為夫妻，沒想到許男竟與公司同事郭姓女子上演辦公室地下戀情，2人下班後在車上大玩喇舌和摸摸遊戲，口水交纏聲與鹹濕對話全被行車紀錄器錄下。邱女發現自己綠光罩頂後，氣得怒告2人損害賠償。高雄簡易庭審理後，認為許男和郭女已越過基本友誼，判賠償邱女15萬元。

許男與郭女為同事關係，沒想到卻意外產生戀情，2人在許男車上盡情調情，除了多次發出喇舌的「漬漬」聲外，還有許多鹹溼的對話內容，例如「來來來要摸給妳摸」、「火氣很大嗎？我等一下褲子就脫下去」等對話，而這些聲音也全被行車紀錄器錄下。

邱女聽到行車紀錄器的錄音檔才發現自己被綠得徹底，身心靈受到巨大創傷，氣得向法院提告損害賠償，並要求50萬元的賠償金。

高雄簡易庭審理時，許男還辯稱2人僅為同事及單純朋友關係，工作上偶有玩笑或打鬧的口頭言語而已，且反控妻子郭女以不正當手段而違法取得錄音檔侵害他的隱私權，要求駁回邱女的告訴。

法官審理時，依據行車紀錄器的錄音檔，認為2人的確有逾越一般異性朋友交往分際，一般成年且彼此各有婚姻關係的男女，理應知悉「發乎情、止乎禮」為社會對於男女往來分際的底線。因此判2人須賠償邱女15萬元。