謝麗金（右）為獨居阿公塗抹護手霜。（艾迪昇傳播提供）

知名設計師林國基昨（8日）號召同門謝麗金、No Name（余荃斌）、劉丞、游書庭等藝人以及經紀公司工作人員，一同南下雲林送民生物資，讓85位獨居長輩在年後仍持續感受到溫暖。林國基說：「偏鄉有許多邊緣戶無法申請政府補助，更需要大家幫助，因此邀同門藝人一起到雲林送愛。」謝麗金和No Name在探訪過程，幫一位阿公抹護手乳液，No Name指著謝麗金對阿公說：「有水姑娘幫你服務，有開心嗎？」逗得長輩害羞微笑。

謝麗金在塗抹過程，突然發現長輩手部有傷口，連忙告知社工人員，她難過地說：「他一個人住，受傷了也不知該怎麼處理，好不捨得。」隨後代表公司，致贈加菜金紅包。她後來得知，整個台西鄉的訪視業務，主要僅靠年輕的女站長維持著，大為感動，連聲大讚「工作人員真的都是天使」。

劉丞、游書庭在旁陪阿公聊天、話家常，詢問有沒有吃飽、身體會不會冷，劉丞還熟練地幫阿公量起血壓，才發現對方手掌冰冷，游書庭見狀，連忙拿出暖暖包要給阿公使用，阿公好奇用途，游書庭邊解釋，邊將暖暖包塞進阿公手中，阿公卻反而關心起穿短袖的游書庭，頻問他「會不會冷」，讓游書庭直呼窩心。

No Name聽及工作人員解釋，阿公被家人「忘記了」，才會一人獨居，No Name只覺得揪心，不禁想起自己高齡的奶奶，他說：「其實老人家要的很簡單，我奶奶雖然有時候會不記得我，但每次我跟她說話、抱抱她，她都會很開心，有互動的陪伴，對長輩最重要。」他表示，這次參訪後，感觸良多，也在思索著自己故鄉桃園是不是也有需要協助的長輩，自己是否能做一些事，做一些改變。

林國基表示媽媽94歲，每年過年整個家族會有50多人齊聚陪伴她，媽媽曾說這輩子很幸福，也正是因為見到媽媽的幸福，才想讓更多老人也能有同樣的幸福。他年前與朋友一起贈送愛心年菜，看到偏鄉資源薄弱與獨居弱勢長者困境，內心更感不捨，因此集結愛心捐贈生活物資給長輩們，並表示日後還會持續邀集各界友人到雲林送愛，希望藉此引發更多共鳴，大家一起來關懷偏鄉弱勢長者。