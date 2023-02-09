行政院長陳建仁上任後，今天舉行第二次行政院會，台南市長黃偉哲北上出席，他說，今天於會中發言除為疫情後的中小企業請命，也持續爭取庶民經濟振興，包括市場、夜市等振興補助，他說，以往紓困方案，基層看得到吃不到，希望此次振興能讓基層有感，發言也獲陳建仁院長肯定，回應紓困方案有方向了，將立即要求部會處理。

黃偉哲表示，疫情後，雖然國際貿易開放，但世界經濟情勢急遽往下，所以他今天延續上周出席院會提出疫後振興紓困等發言，希望中央與地方合作，政府必須「下重手、出重力」幫助中小企業，也希望在疫後經濟特別條例中，能夠減輕中小企業貸款壓力，讓振興「看得到也吃得到」。相關發言也獲得高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕呼應。

黃偉哲說，台南是觀光與美食之都，有很多商圈、市場商家或小吃攤，是沒有稅籍的微型企業，需要貸款時，往往因銀行「雨天收傘」，讓生計受影響，所以特別拜託陳院長協助，院長也指示金管會與經濟部須重視。黃偉哲也談到，這次院會也討論到各項工程缺工問題，陳院長也指示勞動部與經濟部著手處理。

黃偉哲也呼籲立委共同支持行政院疫後經濟特別條例，尤其過年後陸續發生的轉職潮與無薪假，希望這一波振興措施可以盡快實施，照顧小店家、小攤販，就是照顧千千萬萬個家庭。