藝人王淨演出電影《鬥魚》打開知名度，更憑著《返校》奪下北影影后，近來忙著宣傳與許光漢、林柏宏合演的新片《關於我和鬼變成家人的那件事》，演藝事業忙碌的她，感情世界也沒有因此停滯不前，近來被網友爆料疑似有新戀情，而這位護花使者就是曹佑寧。

有網友在Dcard爆料過年期間在年貨大街遇到曹佑寧跟王淨，一開始蠻意外兩人竟有交集，接著追蹤各自IG後發現照片有4大共同點：戴在食指上的都是相同戒指、一樣的手鍊 、同天發文寫同款春聯 ，以及同一天去逛士林夜市，多處相同點加上近來走得如此近，不免讓外界推測兩人是否陷入熱戀。

網友爆料目擊王淨與曹佑寧一同逛街，還指出兩人有四大相同之處。（圖／Dcard）

此外，王淨日前生日PO文時，曬出25歲的慶生照，接著寫道：「我有一種預感，25歲的我會非常幸福哦。因為我們相遇是最美好的一件事了，每一個你都是，這樣的我，小小的我，也會繼續在生命的旅途走著晃著，有了夥伴、有了家人，這一切都會變得非常好玩的，對吧？」曖昧字句都像是陷入熱戀的小女人。

不過曹佑寧日前出席活動時，被問到舊愛前輔大校花女友鍾蕙羽的新戀情，雖然大方祝福對方，但扔掩飾不了一臉尷尬的神情，被問及感情是否有著落?他表示現階段是單身狀態，更強調目前沒有特別想交女友的念頭，對照與王淨近來互動頻頻，讓外界對於兩人的感情狀態是霧裡看花。