台北春季花展有三部曲，分別為北投三層崎花海「剛好」、士林官邸鬱金香展「遇見」，以及台北玫瑰園的「幸福」。今起士林官邸鬱金香展盛大展出，二部曲「遇見愛」粉嫩登場，台北市長蔣萬安也蒞臨主持開幕儀式，並與遠道而來的日本礪波市市長夏野修，偕同貴賓為鬱金香展揭開序幕。蔣萬安表示，市民不用出國就能欣賞鬱金香美景，同時也能促進國際交流。

台北市工務局公園處表示，今年士林官邸鬱金香展以「遇見愛」為主題，透過經典的邂逅場景來打造各式遇見愛的主題展區，期盼民眾能在萬物復甦的浪漫春季，置身鬱金香花海中遇見愛，一起追求幸福。今年士林官邸鬱金香展共栽植超過13萬株、20種以上鬱金香，不同顏色的鬱金香代表不同的花語，適合情侶一同走訪。

公園處長黃淑如指出，公園處配合今年遇見愛的主題，由員工們親自打造一系列沉浸式展區，展區內的裝置物如荷蘭風車、木鞋、繪馬、行李箱等，都是由他們手工製作，希望運用大型裝置物，讓民眾身歷其境與之互動，給予全新體驗，美照拍不完。

台北市長蔣萬安蒞臨鬱金香展主持開幕儀式，並與遠道而來的日本礪波市市長夏野修，偕同貴賓為鬱金香展揭開序幕。（北市府提供／李奇叡台北傳真）

蔣萬安表示，每年2月於台北士林官邸舉辦的鬱金香展，已成為遠近馳名的展覽景點，吸引越來越多遊客前來拍照打卡，共享這場鬱金香盛宴。由於台灣位於亞熱帶地區，而鬱金香屬於溫帶植物，民眾往往需要到高緯度國家才能欣賞到大片花海美景，因此市府特地選用來自荷蘭及日本的鬱金香，克服需經過低溫處理滿足其開花需求的繁複程序，讓市民可以不用出國，在台灣的平地即可欣賞到鬱金香的美景，同時更達到促進國際間交流的目的。

黃淑如也化身導覽員為大家一一介紹，進入展區首先映入眼簾的是羅曼蒂克的荷蘭「庫肯霍夫鬱金香公園」經典場景，將荷蘭三寶鬱金香、風車、木鞋呈現於大門口，走進園區彷彿來到愛的國度「荷你相遇」；接著往前走，公園處將日本祈願儀式搬進園區內，紙鶴裝置物代表幸運、感恩、長壽以及對愛情專一的形象，復刻愛心繪馬，讓民眾許願，也讓遠道而來的礪波市市長感受到祝福以及熱情，象徵台日友好的情誼；接著，在百花盛開的季節中，將浪漫的白色鋼琴置於花海中央，襯著大片鬱金香，宛如韓劇裡才會出現的唯美場景。

另外，富有情調的大型泡泡讓人充滿對愛情的嚮往，就像宮崎駿電影裡「崖上的波妞」，經過重重關卡，終於在幸福泡泡裡蛻變成人類，譜出一段純真的愛戀；展區「愛情不期而遇」也搭配腳踏車、旋轉木馬、行李箱、站牌、演奏家等電影元素，以及浪漫的雨傘隧道，讓民眾能親自譜寫未完待續的電影續集，成就那不期而遇的唯美愛情。

公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，花展期間也規畫多項活動，包含「愛的合照幸福放閃」，邀請民眾與心愛之人一起在展區按下快門，為美好浪漫的瞬間留下永恆的紀念，只要於花季期間將兩人合影的照片上傳「士林官邸旅客」臉書粉專，並標記對方幸福告白，就有機會抽中施華洛世奇心心相印項鍊等多項好禮；而「IG美圖大賞」也邀請民眾一起分享心目中的士林官邸鬱金香展，活動期間將拍攝的鬱金香展照片上傳粉專，就可抽花IN台北限定保溫杯、涼感巾以及雨儂花房的盆栽。同時，為配合西洋情人節，12日若在鬱金香展區合影打卡，還能得到幸福巧克力等限量精美好禮。

公園處說，鬱金香展除了靜態花卉展覽外，也舉辦多場結合國際化與在地化的例假日表演活動，包含薩克斯風演奏、西班牙佛朗明哥舞、印度舞、抒情吉他彈唱、日本舞、和太鼓表演等，活動精采可期。此外，本次展覽也與士林商圈、天母商圈及北投商圈的50個特約商店及圓山飯店合作，提供好康優惠及花季住房專案等活動，讓參展旅客在享受好看、好吃、好玩又好住的休閒時光的同時，也能探索士林周邊具有特色的店家。