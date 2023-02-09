廈門大學教授，中國城市規劃學會副理事長趙燕菁最新撰文表示，去年底的中央經濟工作會議提出，要「把恢復和擴大消費擺在優先位置」已成為各方共識。但內需擴張的鑰匙在哪裡卻仍沒有搞清楚。他強調關鍵就是「債務」，直指2023年大陸經濟重啟千頭萬緒，但核心只有一個，就是重建資產負債表，其中債務又是核心中的核心。

趙燕菁指出，大陸當下最大的危險，就是債務端無預警地斷崖式暴跌。由於債務端是貨幣創造的主要形式，債務暴跌的直接後果就是需求萎縮，而市場規模是大陸維持地緣政治地位的關鍵，在面臨與世界脫鉤威脅的今天，「中國需求」比「中國製造」更能打破西方國家的封鎖。

據觀察者網引述趙燕菁文中表示，債務可以分為存量和增量兩部分，宏觀經濟管理部門應兩者併舉，既要保住存量債務，也要創造增量債務。

他表示，只要大陸市場足夠大，世界產業鏈的終端必然指向大陸，與大陸脫鉤就意味著自我懲罰。而大陸市場能有多大，幾乎完全取決於債務規模能有多大。必須迅速擴張債務增量，抵消與美國脫鉤的債務收縮，才能創造足夠的內部需求，挽救大陸的供應鏈。

因此，趙燕菁表示，當務之急不是擴大供應鏈，不是應對晶片封鎖，更不是與越南、印度爭奪美國市場，而是內生足夠的債務，創造足以替代美國的國內需求，只有快速擴張債務，才能維持大陸的資產負債表屹立不倒。

他說「不解決橋或船的問題，過河就是一句空話」，要擴大內需就必須找到制約需求的根本瓶頸。而這個瓶頸，就是債務。