台灣搜救隊在土耳其地震災區支援搜救。（消防署提供）

台灣搜救隊支援土耳其震災 成功救出首位受困者

台灣搜救隊前往土耳其支援救災，分派在土耳其阿德亞曼進行搜救，搭配土耳其當地的城市救援隊及當地醫療隊伍於當地時間8日下午3時40分（台灣時間加5小時），透過生命探測器在倒塌建築下聽到微弱聲音，發現是1名受困女子，台灣隊隨即提供救援的裝備器材協助救援，搜救隊人員及隨隊醫師也投入搶救作業，並持續監測受困者身體狀況，在震災發生後50小時，成功救出受困女子，是台灣搜救隊救出的首位受困者。

由於受困者肢體遭嚴重緊壓，現場作業空間狹小，受困狀況複雜，搜救人員利用破壞器材協助女子脫困，受困者在救援過程中一度失去生命徵象，醫療團隊立即輸液給藥、插管治療，與當地醫療隊伍於現地執行困難度極高的截肢手術，在團隊的努力下受困者於晚間8時40分救出，並在救出受困者後立即進行CPR及電擊等急救措施，成功幫助受困者恢復生命徵象，並於9時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院。

當地時間8日晚間11時25分台灣搜救隊又在現場聽到敲擊聲，使用聲音探測器後初步確認受困者位置，隨即使用碎石機破壞石板，逐步往下方搜尋，目前仍在全力搜救中。