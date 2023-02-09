受到弱北風影響，中北部汙染物隨風南移，高雄位於下風處，且在濃霧影響、風速弱、濕度高的情況下，擴散條件較差，使汙染物容易累積，導致高雄空氣品質不良，高市府環保局已於8日下午提前啟動相關應變措施，盼能減緩空氣品質惡化。

高市府環保局指出，每年10月至隔年3月環境風場盛行東北季風，高雄因位於下風處，水平、垂直擴散條件轉差，加上翌日清晨容易出現晨霧現象，進而容易發生空氣品質不佳的情況。環保局研判9日空品有不佳之虞，已於8日提前要求興達電廠燃煤機組停2減2，負載降至50％以下、中鋼公司製程降載減排，並提升防制設備效率。

環保局9日持續加強應變作為，包含加強執行鋼鐵業者稽查作業，並督促業者確實執行減排、通知轄內大型營建工地及堆置場提高灑水頻率減少揚塵、加強交通熱區路邊機柴車攔查及車輛怠速稽查、派遣空拍機查緝露天燃燒情形、通報各局處協助通知各機構，彈性調整活動並落實相關防護措施等。

環保局表示，高雄10月到翌年3月為空品易不良時期，呼籲民眾可隨時注意空氣品質變化，當空品不良時如需外出，應做好適當防護，並建議儘量使用大眾運輸工具，搭乘方便同時可減少汙染排放。